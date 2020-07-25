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25.07.2020  11:46   

Ущерб в полтора миллиона: замглавы Госгеокадастра предстанет перед судом

В суд направлен обвинительный акт.


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По согласованию с Харьковской местной прокуратурой № 2 в суд направлен обвинительный акт в отношении одного из заместителей начальника ГУ Держгеокадастру в Харьковской области по факту злоупотребления служебным положением.
 
Как рассказал руководитель местной прокуратуры Эдуард Новиков, в ходе досудебного расследования установлено, что один из заместителей начальника ГУ Госгеокадастра в Харьковской области подписал и издал приказы, на основании которых из госсобственности четыре земельных участка перешли в частную собственность четырех физических лиц - членов фермерского хозяйства.
 
Действующим законодательством Украины четко регламентирована максимальная площадь земельного участка, которая может быть передана безвозмездно в частную собственность физического лица - члена фермерского хозяйства, а именно в размере земельной доли (пая) члена сельскохозяйственного предприятия. 
 
Площадь же каждой из указанных четырех земельных участков превосходит более 2 га максимально допустимую. 
 
Сумма убытков, нанесенных государству, составляет почти 1500000 грн.
 
Досудебное расследование осуществляли следователи Киевского отдела полиции ГУНП в Харьковской области, оперативное сопровождение - УСБУ в Харьковской области.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок от трех до шести лет с лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  мошенничество, афера, харьков, превышение полномочий
 
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