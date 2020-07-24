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24.07.2020  18:48   

Освобождение заложника: мужчину похитили участники этнической преступной группы (ФОТО, ВИДЕО)

Трое участников группы задержаны.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, информацию о похищение человека с целью выкупа получили сотрудники управления стратегического расследований в Харьковской области Департамента стратегического расследований Нацполиции. 
 
В дальнейшем совместно с коллегами из Управления уголовного розыска полиции Харьковщины оперативники спланировалы спецоперацию по освобождению пленника.
 
Полицейские установили, что злоумышленники приехали в дом 39-летнего мужчину и потребовали у него несуществующий долг.
 
Потерпевший отказался передать деньги вымогателей, поскольку, по его словам, никаких долговых обязательств не имели. 
 
Сначала участники группы начали угрожать ему избиение, а затем схватили, посадили в автомобиль и повезли в неизвестном направлении. 
 
Отцу потерпевшего сказали, что вернут сына за выкуп - 20 тысяч долларов США.
 
Правоохранители получили и проанализировали большое количество информации: опрошены десятки свидетелей, изъяты и расшифрованы материалы с камер видеонаблюдения, обработаны данные, полученные во время санкционированных негласных следственных (розыскных) действий.
 
Собрав всю необходимую информацию, оперативники четко скоординировалы свои действия и привлеклы к проведению спецоперации бойцов Корда, поскольку злоумышленники были вооружены и угрожали отцу потерпевшего. 
 
Во время передачи 20 тысяч долларов выкупа вымогателей задержали.
 
Известно, что все трое фигурантов - участники этнической организованной группы в возрасте от 28 до 39 лет, жители Харьковской области. 
 
Они уже имеют богатую криминальную историю: были судимы за избиение и имущественные преступления.
 
Трех фигурантов задержаны в порядке ст.  208 Уголовно процессуального кодекса Украины.  По месту жительства злоумышленников и их близкого окружения следователи проводят санкционированные обыска.
 
В ближайшее время задержанным будет вручено уведомление о подозрение по совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст.  189 (Вымогательство) и ч. 2 ст.  146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) уголовного кодекса Украины. 
 
Им грозит до семи лет заключения.
 
 
 
 

Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  заложник, шантаж, харьков, требовали денег
 
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