24.07.2020 18:48

Освобождение заложника: мужчину похитили участники этнической преступной группы (ФОТО, ВИДЕО)

Трое участников группы задержаны.



//hk.npu.gov.uа

Как сообщает ГУ Нацполиции, информацию о похищение человека с целью выкупа получили сотрудники управления стратегического расследований в Харьковской области Департамента стратегического расследований Нацполиции.

В дальнейшем совместно с коллегами из Управления уголовного розыска полиции Харьковщины оперативники спланировалы спецоперацию по освобождению пленника.

Полицейские установили, что злоумышленники приехали в дом 39-летнего мужчину и потребовали у него несуществующий долг.

Потерпевший отказался передать деньги вымогателей, поскольку, по его словам, никаких долговых обязательств не имели.

Сначала участники группы начали угрожать ему избиение, а затем схватили, посадили в автомобиль и повезли в неизвестном направлении.

Отцу потерпевшего сказали, что вернут сына за выкуп - 20 тысяч долларов США.

Правоохранители получили и проанализировали большое количество информации: опрошены десятки свидетелей, изъяты и расшифрованы материалы с камер видеонаблюдения, обработаны данные, полученные во время санкционированных негласных следственных (розыскных) действий.

Собрав всю необходимую информацию, оперативники четко скоординировалы свои действия и привлеклы к проведению спецоперации бойцов Корда, поскольку злоумышленники были вооружены и угрожали отцу потерпевшего.

Во время передачи 20 тысяч долларов выкупа вымогателей задержали.

Известно, что все трое фигурантов - участники этнической организованной группы в возрасте от 28 до 39 лет, жители Харьковской области.

Они уже имеют богатую криминальную историю: были судимы за избиение и имущественные преступления.

Трех фигурантов задержаны в порядке ст. 208 Уголовно процессуального кодекса Украины. По месту жительства злоумышленников и их близкого окружения следователи проводят санкционированные обыска.

В ближайшее время задержанным будет вручено уведомление о подозрение по совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 189 (Вымогательство) и ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) уголовного кодекса Украины.

Им грозит до семи лет заключения.