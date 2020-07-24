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24.07.2020  17:51   

ДТП: легковушка догнала пожарную машину

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информирует Телеграмм-канал ХС Харьков, на Героев Сталинграда - авария.

В ДТП попала легковушка и пожарная машина, которую первая крепко поцеловала сзади.

Все целы.

Подробностей аварии пока нет.

Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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