ДТП: легковушка догнала пожарную машину

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информирует Телеграмм-канал ХС Харьков, на Героев Сталинграда - авария.
В ДТП попала легковушка и пожарная машина, которую первая крепко поцеловала сзади.
Все целы.
Подробностей аварии пока нет.
В течение дня возможны встречи со старыми друзьями, предложение участвовать в каких-либо новых проектах или просто приглашение на встречу, которая долго откладывалась.
В Харькове ожидается пасмурная погода, утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Без осадков.
В этот день православные люди чествуют святую равноапостольную Ольгу, во многом благодаря которой Русь приняла православную веру.
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