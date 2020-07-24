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24.07.2020  17:19   

ДТП: сбит мотоциклист (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информирует Телеграмм-канал ХС Харьков, на Салтовке - ДТП.

На Студенческой легковушка сбила мотоциклиста.

По предварительной информации живой, забрала скорая.

Тэги:  дтп, авария, харьков, сбит мотциклист
 
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