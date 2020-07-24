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24.07.2020  15:31   

Полицейские проверили семьи, в которых совершалось домашнее насилие (ФОТО)

Проверки проводились в Немышлянском районе Харькова .


// hk.npu.gov.ua

Во время рейда полицейские и служащие проверили семьи, состоящие на учете в Немышлянском отделе полиции как такие, в которых совершается домашнее насилие.

Также работники полиции проверили условия проживания граждан и провели с ними профилактические беседы по неукоснительного соблюдения законодательства.

 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  домашнее насилие, полиция, харьков
 
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