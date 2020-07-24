24.07.2020 15:31

Полицейские проверили семьи, в которых совершалось домашнее насилие (ФОТО)

Проверки проводились в Немышлянском районе Харькова .



// hk.npu.gov.ua

Во время рейда полицейские и служащие проверили семьи, состоящие на учете в Немышлянском отделе полиции как такие, в которых совершается домашнее насилие.



Также работники полиции проверили условия проживания граждан и провели с ними профилактические беседы по неукоснительного соблюдения законодательства.



