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24.07.2020  13:32   

Полиция устанавливает обстоятельства наезда на полицейского в поселке Песочин

В результате ДТП мужчина с телесными повреждениями доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.


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Сообщение о происшествии на стационарном посту «Песочин» поступило в полицию 24 июля в 8:40.

Предварительно установлено, что водитель грузовика «МАЗ» осуществлял остановку по требованию инспектора полиции, и, паркуясь на обочине, не заметил его и совершил наезд.

В результате, 29-летний инспектор Управления патрульной полиции Харьковской области получил травму ноги и доставлен в больницу.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Люботинского отделения полиции.

В дальнейшем собранные материалы будут направлены в ГБР для решения вопроса о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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