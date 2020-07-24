24.07.2020 13:32

Полиция устанавливает обстоятельства наезда на полицейского в поселке Песочин

В результате ДТП мужчина с телесными повреждениями доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.



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Сообщение о происшествии на стационарном посту «Песочин» поступило в полицию 24 июля в 8:40.



Предварительно установлено, что водитель грузовика «МАЗ» осуществлял остановку по требованию инспектора полиции, и, паркуясь на обочине, не заметил его и совершил наезд.

В результате, 29-летний инспектор Управления патрульной полиции Харьковской области получил травму ноги и доставлен в больницу.



Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Люботинского отделения полиции.

В дальнейшем собранные материалы будут направлены в ГБР для решения вопроса о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.