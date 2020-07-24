Полиция устанавливает обстоятельства наезда на полицейского в поселке Песочин

В результате ДТП мужчина с телесными повреждениями доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
Сообщение о происшествии на стационарном посту «Песочин» поступило в полицию 24 июля в 8:40.
Предварительно установлено, что водитель грузовика «МАЗ» осуществлял остановку по требованию инспектора полиции, и, паркуясь на обочине, не заметил его и совершил наезд.
В результате, 29-летний инспектор Управления патрульной полиции Харьковской области получил травму ноги и доставлен в больницу.
Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Люботинского отделения полиции.
В дальнейшем собранные материалы будут направлены в ГБР для решения вопроса о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
В течение дня возможны встречи со старыми друзьями, предложение участвовать в каких-либо новых проектах или просто приглашение на встречу, которая долго откладывалась.
В Харькове ожидается пасмурная погода, утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Без осадков.
В этот день православные люди чествуют святую равноапостольную Ольгу, во многом благодаря которой Русь приняла православную веру.
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