24.07.2020 13:02

Наркотики – почтой: копы прикрыли магазин на дому (ФОТО)

Разоблачили 21-летнего злоумышленника сотрудники уголовного розыска Слободского отдела полиции в ходе проведения операции «Мак».



// hk.npu.gov.ua

Харьковчанин имел при себе две посылки с наркотическими веществами. Полицейские выяснили, что он получал посылки с наркотиками через отделения почты. Во время досмотра у него находилось 250 граммов мефедрона и более 200 граммов каннабиса.



Также при осмотре в домовладении мужчины работники полиции обнаружили 350 граммов амфетамина, 34 так называемые «марки», 120 граммов «спайса», фасовочные пакеты и электронные весы.



Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование.



По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.



