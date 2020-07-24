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24.07.2020  13:02   

Наркотики – почтой: копы прикрыли магазин на дому (ФОТО)

Разоблачили 21-летнего злоумышленника сотрудники уголовного розыска Слободского отдела полиции в ходе проведения операции «Мак».


// hk.npu.gov.ua

Харьковчанин имел при себе две посылки с наркотическими веществами. Полицейские выяснили, что он получал посылки с наркотиками через отделения почты. Во время досмотра у него находилось 250 граммов мефедрона и более 200 граммов каннабиса.

Также при осмотре в домовладении мужчины работники полиции обнаружили 350 граммов амфетамина, 34 так называемые «марки», 120 граммов «спайса», фасовочные пакеты и электронные весы.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование.

По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.


 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  наркотики, полиция, харьков, конопля, поле
 
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