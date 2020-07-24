Наркотики – почтой: копы прикрыли магазин на дому (ФОТО)

Разоблачили 21-летнего злоумышленника сотрудники уголовного розыска Слободского отдела полиции в ходе проведения операции «Мак».
Харьковчанин имел при себе две посылки с наркотическими веществами. Полицейские выяснили, что он получал посылки с наркотиками через отделения почты. Во время досмотра у него находилось 250 граммов мефедрона и более 200 граммов каннабиса.
Также при осмотре в домовладении мужчины работники полиции обнаружили 350 граммов амфетамина, 34 так называемые «марки», 120 граммов «спайса», фасовочные пакеты и электронные весы.
Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование.
По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.
В течение дня возможны встречи со старыми друзьями, предложение участвовать в каких-либо новых проектах или просто приглашение на встречу, которая долго откладывалась.
В Харькове ожидается пасмурная погода, утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Без осадков.
В этот день православные люди чествуют святую равноапостольную Ольгу, во многом благодаря которой Русь приняла православную веру.
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