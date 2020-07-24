Главная Новости Криминал и происшествия Выгнал мать из дома: харьковчанина привлекли к административной ответственности (ФОТО)
24.07.2020  12:33   

Выгнал мать из дома: харьковчанина привлекли к административной ответственности (ФОТО)

Сообщение о том, что 28-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения выгоняет из дома мать и палит ее вещи, поступило в Киевский отдела полиции 20 июля около 18:30.


// Facebook

На вызов по улице Собинова выезжала мобильная группа реагирования на факты домашнего насилия. Полицейские составили в отношении мужчины административный протокол по ч. 1 ст. 173-2 (совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, невыполнение срочного запретного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания) Кодекса Украины об административных правонарушениях и применили временное запретительное предписание сроком на 10 суток с выселением.

Кроме того, сотрудники полиции обнаружили у 28-летнего обидчика серо-зеленое вещество растительного происхождения, которая, по его словам, является марихуаной. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, которая задокументировала факт преступления и изъяла наркотик.



Следователи Киевского отдела открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  домашнее насилие, наркотики, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
24.07 Криминал и происшествия Полицейские проверили семьи, в которых совершалось домашнее насилие (ФОТО) 14.07 Криминал и происшествия Домашнее насилие - как действовать: советы от полиции (ФОТО) 07.04 Криминал и происшествия Домашнее насилие: где жертва может получить помощь
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 