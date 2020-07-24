24.07.2020 12:33

Выгнал мать из дома: харьковчанина привлекли к административной ответственности (ФОТО)

Сообщение о том, что 28-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения выгоняет из дома мать и палит ее вещи, поступило в Киевский отдела полиции 20 июля около 18:30.



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На вызов по улице Собинова выезжала мобильная группа реагирования на факты домашнего насилия. Полицейские составили в отношении мужчины административный протокол по ч. 1 ст. 173-2 (совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, невыполнение срочного запретного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания) Кодекса Украины об административных правонарушениях и применили временное запретительное предписание сроком на 10 суток с выселением.



Кроме того, сотрудники полиции обнаружили у 28-летнего обидчика серо-зеленое вещество растительного происхождения, которая, по его словам, является марихуаной. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, которая задокументировала факт преступления и изъяла наркотик.





Следователи Киевского отдела открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.