Киевский СБУшник приехал продавать оружие в Харьков (ФОТО)

ГБР задержало работника СБУ во время сбыта боеприпасов.
Работник одного из Киевских подразделений СБУ наладил механизм сбыта оружия и боеприпасов гражданским лицам.
22 июля 2020 следователи ГБР задержали сотрудника СБУ во время сбыта очередной партии патронов и двух предметов, которые внешне похожи на гранаты, в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Cледователями задокументирован факт сбыта жителю Харькова автомата «АКС-74», 5 магазинов к нему и более 1200 патронов калибра 5.45 мм. на сумму 1500 долларов США.
Во время обыска по месту жительства задержанного, а также в одном из хранилищ в Харькове, обнаружено и изъято 3500 патронов, автомат «АКС-74» и 2 гранаты, которые внешне похожи на боевые.
Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины), избрании в отношении него меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.
В случае доказательства вины задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.
В течение дня возможны встречи со старыми друзьями, предложение участвовать в каких-либо новых проектах или просто приглашение на встречу, которая долго откладывалась.
В Харькове ожидается пасмурная погода, утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Без осадков.
В этот день православные люди чествуют святую равноапостольную Ольгу, во многом благодаря которой Русь приняла православную веру.
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