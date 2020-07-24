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24.07.2020  08:59   

Салтовская закладчица попалась на курении на детской площадке (ФОТО)

Злоумышленницей оказалась 31-летняя жительница города Харькова.


// hk.npu.gov.ua

22 июля во время патрулирования Московского района Харькова, на улице Валентинjdcrjq патрульные заметили женщину, курившую сигарету на детской площадке.

Во время общения гражданка заметно нервничала. И не зря, ведь впоследствии женщина сообщила, что у нее с собой есть наркотическое вещество, она приобрела накануне с целью распространения через так называемые «закладки».

По указанному адресу прибыли экипаж патрульной полиции, следственно-оперативная группа полицейского отдела. У 31-летней женщины работники полиции обнаружили 20 полимерных пакетов, в которых, по ее словам, находился синтетический наркотическое средство - «соль». Также женщина сообщила, что успела сделать «закладку», из которой полицейские изъяли еще 9 пакетов. Наркотики злоумышленница получила от интернет-магазина, в который устроилась работать «закладчицею».

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование.

Следователем Московского отдела полиции информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 8 лет.

От патрульных женщина получила административное постановление по ч.1 ст. 175-1 (Курение табачных изделий в запрещенных местах) КоАП.


 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  наркотики, полиция, харьков, закладка
 
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