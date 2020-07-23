23.07.2020 19:31

Погорел на взятке: чиновник хотел нажиться на оформлении документов (ФОТО)

На получении взятки в 6000$ пойман начальник отдела ГУ Госгеокадастра.



//khar.gp.gov.ua

Харьковской местной прокуратурой №4 осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Как сообщил руководитель местной прокуратуры Владимир Куприянов, в ходе досудебного расследования установлено, что начальник одного из отделов ГУ Госеокадастра в Харьковской области требовал взытку за оформление разрешительных документов и изготовление документации по передаче в собственность частных лиц земельного участка государственной формы собственности площадью 10 га.

Сумма «услуги» составляла 12 тыс. долларов США.

23 июля 2020 года указанное лицо разоблачено на получении первой части от общей суммы — 6 тыс. долларов США.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Досудебное расследование осуществляют следователи Московского отдела полиции ГУНП в Харьковской области, оперативное сопровождение — УСБУ в Харьковской области.