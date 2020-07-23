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23.07.2020  19:04   

ДТП в центре города: легковушки не поделили перекресток (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информирует Телеграмм-канал Веха, в центре Харькова - ДТП.

Два легковых автом не смогли разъехаться  на перекрестке проспекта Независимости с улицей Ромена Роллана.

Подробьностей о причине аварии и пострадавших нет. 

Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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