ДТП в центре города: легковушки не поделили перекресток (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информирует Телеграмм-канал Веха, в центре Харькова - ДТП.
Два легковых автом не смогли разъехаться на перекрестке проспекта Независимости с улицей Ромена Роллана.
Подробьностей о причине аварии и пострадавших нет.
Если обстоятельства заставят вас мобилизоваться, то сегодняшний день – время нестандартных, творческих решений, благодаря чему можете смело браться даже за самые безнадежные дела.
Ясная погода ожидается в Харькове утром и вечером, а днем небо могут затянуть облака, но ненадолго. Без осадков.
Этот праздник считается днем защиты всех морских млекопитающих.
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