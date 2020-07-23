23.07.2020 18:51

Порушення правил карантину: низці клубів і кафе заборонили працювати

Кілька суб'єктів господарювання у місті Харкові повинні зупинити свою роботу у зв'язку з відкритим ігноруванням правил карантину, введеним постановою Кабінету міністрів України.



//city.kharkov.ua

Відповідне розпорядження було затверджене сьогодні, 23 липня, керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у місті Харкові Андрієм Руденком.

Як сказано в документі, тимчасово буде зупинена робота таких суб'єктів господарювання:

- піцерія «Scorini» (пр. Тракторобудівників, 59/56);

- клуб «Malina» (пр. Московський, 47);

- кафе-бар «Шишка» (пр. Героїв Сталінграда, 176/1);

- кафе «Чарка» (вул. Косарєва, 13-б);

- клуб «Galaktika Club» (вул. 23 Серпня, 17).

Робота цих об'єктів буде припинена до особливого розпорядження.

Нагадаємо, робоча група, створена для моніторингу за дотриманням карантинних заходів, перевірила роботу низки нічних клубів, барів і ресторанів в умовах карантину.