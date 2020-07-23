Порушення правил карантину: низці клубів і кафе заборонили працювати

Кілька суб'єктів господарювання у місті Харкові повинні зупинити свою роботу у зв'язку з відкритим ігноруванням правил карантину, введеним постановою Кабінету міністрів України.
Если обстоятельства заставят вас мобилизоваться, то сегодняшний день – время нестандартных, творческих решений, благодаря чему можете смело браться даже за самые безнадежные дела.
Ясная погода ожидается в Харькове утром и вечером, а днем небо могут затянуть облака, но ненадолго. Без осадков.
Этот праздник считается днем защиты всех морских млекопитающих.
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