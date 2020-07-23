23.07.2020 18:19

Изготовляли и употребляли наркоту: копы раскрыли злачное место под Харьковом

Во время обыска квартиры женщины изъяты наркотические вещества.



//hk.npu.gov.uа

Как сообщает ГУ Нацполиции, кроме собственницы в помещении находился 34-летний мужчина.

Согласно медицинской справке, они находились в наркотическом опьянении.

В мае 2020 года года в полицию поступила информация о том, что в квартире одной из многоэтажек в городе Первомайский изготавливают и употребляют наркотические средства.

Следователем сведения о событии были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Сотрудники полиции провели обыск в квартире 29-летней жительницы города Первомайский. Полицейские обнаружили и изъяли 2 металлические емкости с семенами мака, и 10 бутылок с жидкостью темного цвета.

Изъятое направлено на экспертное исследование. Досудебное расследование продолжается.