23.07.2020 16:01

На Краснодарской сбили мотоциклиста (ФОТО)

23 июля около 9:25 патрульные получили сообщение о ДТП без травмированных на перекрестке улицы Краснодарской и переулка Петрозаводского.



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По предварительной информации водитель автомобиля ВАЗ 2109 двигался по улице Краснодарской, нарушил п.16.13 ПДД Украины и совершил столкновение с мотоциклом SUZUKI, который двигался по улице Краснодарской во встречном направлении.



В результате ДТП никто не пострадал.



На водителя автомобиля ВАЗ 2109 патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.