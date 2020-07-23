На Краснодарской сбили мотоциклиста (ФОТО)

23 июля около 9:25 патрульные получили сообщение о ДТП без травмированных на перекрестке улицы Краснодарской и переулка Петрозаводского.
По предварительной информации водитель автомобиля ВАЗ 2109 двигался по улице Краснодарской, нарушил п.16.13 ПДД Украины и совершил столкновение с мотоциклом SUZUKI, который двигался по улице Краснодарской во встречном направлении.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автомобиля ВАЗ 2109 патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.
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