Главная Новости Криминал и происшествия В сумерках возле кладбища пожарные тушили сухую траву (ФОТО)
23.07.2020  14:34   

В сумерках возле кладбища пожарные тушили сухую траву (ФОТО)

В Лозовском районе спасатели ликвидировали пожар на открытой территории.


// ГСЧС

22 июля в 21:02 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре возле центрального кладбища города Лозовой.

Там горла сухая трава и мусор на площади 60 кв.м.

Прибывшие на вызов пожарные в 21:20 локализовали огонь. В 21:28 пожар был полностью ликвидирован.

Травмированных и погибших на пожаре нет.

Вероятной причиной возгорания является неосторожное обращение с огнем.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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