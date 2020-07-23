23.07.2020 14:34

В сумерках возле кладбища пожарные тушили сухую траву (ФОТО)

В Лозовском районе спасатели ликвидировали пожар на открытой территории.



// ГСЧС

22 июля в 21:02 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре возле центрального кладбища города Лозовой.

Там горла сухая трава и мусор на площади 60 кв.м.



Прибывшие на вызов пожарные в 21:20 локализовали огонь. В 21:28 пожар был полностью ликвидирован.



Травмированных и погибших на пожаре нет.

Вероятной причиной возгорания является неосторожное обращение с огнем.