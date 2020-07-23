В сумерках возле кладбища пожарные тушили сухую траву (ФОТО)

В Лозовском районе спасатели ликвидировали пожар на открытой территории.
22 июля в 21:02 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре возле центрального кладбища города Лозовой.
Там горла сухая трава и мусор на площади 60 кв.м.
Прибывшие на вызов пожарные в 21:20 локализовали огонь. В 21:28 пожар был полностью ликвидирован.
Травмированных и погибших на пожаре нет.
Вероятной причиной возгорания является неосторожное обращение с огнем.
Если обстоятельства заставят вас мобилизоваться, то сегодняшний день – время нестандартных, творческих решений, благодаря чему можете смело браться даже за самые безнадежные дела.
Ясная погода ожидается в Харькове утром и вечером, а днем небо могут затянуть облака, но ненадолго. Без осадков.
Этот праздник считается днем защиты всех морских млекопитающих.
влажность:
давление:
ветер: