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23.07.2020  14:00   

Визуально пьяный водитель на Lexus протаранил столб

Авария произошла в ночь на 23 июля на улице Бестужева.


// Facebook

Автомобиль Lexus ES 350 совершил наезд на неподвижное препятствие, а именно столб, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

В результате наезда никто не травмировался.

У водителя автомобиля Lexus ES 350 патрульные обнаружили признаки алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения в установленном законом порядке с помощью газоанализатора Drager Alcotest и у врача нарколога водитель отказался в присутствии двух свидетелей.

На месте патрульные составили на водителя протокол по ч.1 ст.130 (Отказ водителя от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения) КоАП.

Тэги:  дтп, харьков
 
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