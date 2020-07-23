Визуально пьяный водитель на Lexus протаранил столб

Авария произошла в ночь на 23 июля на улице Бестужева.
Автомобиль Lexus ES 350 совершил наезд на неподвижное препятствие, а именно столб, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.
В результате наезда никто не травмировался.
У водителя автомобиля Lexus ES 350 патрульные обнаружили признаки алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения в установленном законом порядке с помощью газоанализатора Drager Alcotest и у врача нарколога водитель отказался в присутствии двух свидетелей.
На месте патрульные составили на водителя протокол по ч.1 ст.130 (Отказ водителя от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения) КоАП.
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