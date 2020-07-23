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23.07.2020  13:21   

Распространял детское порно: копы задержали злоумышленника (ФОТО)

Полицейские уличили мужчину в распространении изображений порнографического характера


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, 23 июля 2020 года отделом расследования особо важных дел и преступлений, совершенных организованными группами и преступными организациями СУ ГУНП в Харьковской области совместно с работниками Управления противодействия киберпреступности в Харьковской области Департамента киберполиции НПУ проведен обыск в квартире харьковчанина.
 
В ходе обыска правоохранители обнаружили компьютерную технику с запрещенным контентом детской порнографии.
 
Вещественные доказательства изъяты.
 
Мероприятия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 4 ст.  301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) уголовного кодекса Украины. 
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок до 10 лет. 
 
Досудебное расследование продолжается.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  детское порно, преступление, харьков
 
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