23.07.2020 13:21

Распространял детское порно: копы задержали злоумышленника (ФОТО)

Полицейские уличили мужчину в распространении изображений порнографического характера



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Как сообщает ГУ Нацполиции, 23 июля 2020 года отделом расследования особо важных дел и преступлений, совершенных организованными группами и преступными организациями СУ ГУНП в Харьковской области совместно с работниками Управления противодействия киберпреступности в Харьковской области Департамента киберполиции НПУ проведен обыск в квартире харьковчанина.

В ходе обыска правоохранители обнаружили компьютерную технику с запрещенным контентом детской порнографии.

Вещественные доказательства изъяты.

Мероприятия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок до 10 лет.

Досудебное расследование продолжается.