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23.07.2020  13:32   

Что нашли в доме стрелка, ранившего двух человек в Панораме (ФОТО)

Правоохранители провели обыск по месту жительства мужчины, причастного к стрельбе в Основянском районе Харькова.


// hk.npu.gov.ua

Напомним, 19 июля около 01:00 в Основянского отдела полиции поступило сообщение о стрельбе в Костюринском переулке.

Было выяснено, что ЧП произошло в ночном клубе, в результате чего двое мужчин 37 и 27 лет получили ранения грудной клетки от травматического оружия.

По данным фактам были открыты производства по ч. 4 ст.296 (хулиганство) и ст. 325 (нарушение санитарных правил) Уголовного кодекса Украины.

22 июля следователи и оперативные сотрудники Основянского отдела полиции под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 5 провели санкционированный обыск по месту жительства и регистрации 27-летнего подозреваемого.

Во время мероприятий полицейские обнаружили 3 пистолетные кобуры, предмет, внешне похожий на патрон от пистолета травматического действия, одежду, в которой мужчина находился на месте совершения преступления и его сумку.

В настоящее время через проживающую с ним мать ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Сейчас решается вопрос об избрании гражданину меры пресечения в виде содержания под стражей и объявлении его в международный розыск.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  стрельба, обыск, полиция, харьков
 
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