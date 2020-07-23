23.07.2020 13:32

Что нашли в доме стрелка, ранившего двух человек в Панораме (ФОТО)

Правоохранители провели обыск по месту жительства мужчины, причастного к стрельбе в Основянском районе Харькова.



// hk.npu.gov.ua

Напомним, 19 июля около 01:00 в Основянского отдела полиции поступило сообщение о стрельбе в Костюринском переулке.



Было выяснено, что ЧП произошло в ночном клубе, в результате чего двое мужчин 37 и 27 лет получили ранения грудной клетки от травматического оружия.



По данным фактам были открыты производства по ч. 4 ст.296 (хулиганство) и ст. 325 (нарушение санитарных правил) Уголовного кодекса Украины.



22 июля следователи и оперативные сотрудники Основянского отдела полиции под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 5 провели санкционированный обыск по месту жительства и регистрации 27-летнего подозреваемого.

Во время мероприятий полицейские обнаружили 3 пистолетные кобуры, предмет, внешне похожий на патрон от пистолета травматического действия, одежду, в которой мужчина находился на месте совершения преступления и его сумку.



В настоящее время через проживающую с ним мать ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.



Сейчас решается вопрос об избрании гражданину меры пресечения в виде содержания под стражей и объявлении его в международный розыск.