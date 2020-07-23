23.07.2020 12:21
Гастролеры-вымогатели требовали три миллиона: копы задержали преступников (ФОТО)
Харьковские полицейские разоблачили злоумышленников, которые требовали деньги с предпринимателя.
//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполции, 21 июля 2020 года полицейские Шевченковского райотдела совместно с СБУ и Харьковской местной прокуратурой № 1 провели 5 обысков по месту проживания и работы двух мужчин, которые могут быть причастны к вымогательству с местного бизнесмена средств в сумме 40 тысяч евро и 1 миллиона 600 тысяч гривен.
34-летний мужчина обратился с соответствующим заявлением в полицию.
Пострадавший сообщил, что от него требуют деньги.
Неизвестные угрожают ему насилием и физической расправой.
Он должен перевести данную сумму на банковский счет одного из злоумышленников.
В ходе досудебного расследования полицейские установили причастных к преступлению лиц.
Ими оказались двое мужчин, жители города Киева, 36 и 35 лет.
Следователем Шевченковского отдела полиции по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.
21 июля 2020 года сотрудники Шевченковского отдела полиции сообщили о подозрении двум мужчинам.