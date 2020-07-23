Главная Новости Криминал и происшествия Гастролеры-вымогатели требовали три миллиона: копы задержали преступников (ФОТО)
23.07.2020  12:21   

Гастролеры-вымогатели требовали три миллиона: копы задержали преступников (ФОТО)

Харьковские полицейские разоблачили злоумышленников, которые требовали деньги с предпринимателя.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполции, 21 июля 2020 года полицейские Шевченковского райотдела совместно с СБУ и Харьковской местной прокуратурой № 1 провели 5 обысков по месту проживания и работы двух мужчин, которые могут быть причастны к вымогательству с местного бизнесмена средств в сумме 40 тысяч евро и 1 миллиона 600 тысяч гривен.
 
34-летний мужчина обратился с соответствующим заявлением в полицию. 
 
Пострадавший сообщил, что от него требуют деньги.
 
Неизвестные угрожают ему насилием и физической расправой. 
 
Он должен перевести данную сумму на банковский счет одного из злоумышленников.
 
В ходе досудебного расследования полицейские установили причастных к преступлению лиц. 
 
Ими оказались двое мужчин, жители города Киева, 36 и 35 лет. 
 
Следователем Шевченковского отдела полиции по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст.  189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. 
 
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.
 
21 июля 2020 года сотрудники Шевченковского отдела полиции сообщили о подозрении двум мужчинам.
 
 
 
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  вымогательство, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
14.07 Криминал и происшествия Копы-вымогатели зарабатывали на закладчиках наркоты (ФОТО) 07.07 Криминал и происшествия В Харькове объявили обвинительный акт полицейским, которые облагали «данью» подчиненных 11.06 Криминал и происшествия Вымогательство: разоблачены два чиновника госучреждения
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 