23.07.2020 12:21

Гастролеры-вымогатели требовали три миллиона: копы задержали преступников (ФОТО)

Харьковские полицейские разоблачили злоумышленников, которые требовали деньги с предпринимателя.



//hk.npu.gov.uа

Как сообщает ГУ Нацполции, 21 июля 2020 года полицейские Шевченковского райотдела совместно с СБУ и Харьковской местной прокуратурой № 1 провели 5 обысков по месту проживания и работы двух мужчин, которые могут быть причастны к вымогательству с местного бизнесмена средств в сумме 40 тысяч евро и 1 миллиона 600 тысяч гривен.

34-летний мужчина обратился с соответствующим заявлением в полицию.

Пострадавший сообщил, что от него требуют деньги.

Неизвестные угрожают ему насилием и физической расправой.

Он должен перевести данную сумму на банковский счет одного из злоумышленников.

В ходе досудебного расследования полицейские установили причастных к преступлению лиц.

Ими оказались двое мужчин, жители города Киева, 36 и 35 лет.

Следователем Шевченковского отдела полиции по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

21 июля 2020 года сотрудники Шевченковского отдела полиции сообщили о подозрении двум мужчинам.