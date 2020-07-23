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23.07.2020  11:33   

15-летний хароьковчанин травмировался на горе Петрос (ФОТО)

Закарпатские спасатели транспортировали с горы Петрос травмированного харьковчанина.


// ГСЧС

22 июля в 19:45 в оперативно-спасательную службу поступила информация, что во время прохождения туристического маршрута группой туристов в составе трех человек из Харькова у горы Петрос, что в Раховском районе, один из отдыхающих получил травму плеча и не может продолжить движение.

Для оказания помощи пострадавшему и последующей его транспортировки с горы были привлечены 5 спасателей и две единицы техники горного поисково-спасательного отделения с Лазещина.

Работники ГСЧС добрались до места пребывания туристов, оказали 15-летнему харьковчанину доврачебную помощь и в 23:30 транспортировали его в Ясинянскую участковую больницу.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  гсчс, харьков
 
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