23.07.2020 10:21

Утонувший подросток: спасатели назвали причину несчастного случая (ФОТО)

14-летний подросток по собственной неосторожности упал с дамбы.



// ГСЧС

Несчастный случай произошел днем 22 июля, рассказали в ГУ ГСЧС.

В 16:56 в службу 101 поступило сообщение, что на озере в пгт Кулиничи утонул 14-летний парень.

На место вызова было установлено, что несовершеннолетний мальчик 2005 года рождения играл с друзьями на дамбе Кулиничевского водохранилища. По собственной неосторожности упал с дамбы и утонул.

Тело было поднято на берег водолазами ГСЧС и отправлено в Харьковское областное бюро судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай», сообщили в ГУ НП.

Все обстоятельства происшествия устанавливают работники полиции.





