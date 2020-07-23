Утонувший подросток: спасатели назвали причину несчастного случая (ФОТО)

14-летний подросток по собственной неосторожности упал с дамбы.
Несчастный случай произошел днем 22 июля, рассказали в ГУ ГСЧС.
В 16:56 в службу 101 поступило сообщение, что на озере в пгт Кулиничи утонул 14-летний парень.
На место вызова было установлено, что несовершеннолетний мальчик 2005 года рождения играл с друзьями на дамбе Кулиничевского водохранилища. По собственной неосторожности упал с дамбы и утонул.
Тело было поднято на берег водолазами ГСЧС и отправлено в Харьковское областное бюро судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.
Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай», сообщили в ГУ НП.
Все обстоятельства происшествия устанавливают работники полиции.
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