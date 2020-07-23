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23.07.2020  10:02   

По трассе на Белгород горело пшеничное поле (ФОТО)

В Дергачевском районе спасатели не допустили распространения огня на поле.


// ГСЧС

22 июля в 13:57 на номер «101» поступило сообщение о пожаре по адресу: Белгородское шоссе, у c. Слатино, Дергачевского района области.

На место происшествия сразу были направлены 4 отделений ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По прибытию на место пожара стало известно, что на поле горела пшеница на корню. Площадь пожара составляла 3 га (общая площадь 150 га)

В 14:55 пожар был локализован, а в 15:03 полностью ликвидирован.

Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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