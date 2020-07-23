23.07.2020 10:02

По трассе на Белгород горело пшеничное поле (ФОТО)

В Дергачевском районе спасатели не допустили распространения огня на поле.



// ГСЧС

22 июля в 13:57 на номер «101» поступило сообщение о пожаре по адресу: Белгородское шоссе, у c. Слатино, Дергачевского района области.



На место происшествия сразу были направлены 4 отделений ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.



По прибытию на место пожара стало известно, что на поле горела пшеница на корню. Площадь пожара составляла 3 га (общая площадь 150 га)



В 14:55 пожар был локализован, а в 15:03 полностью ликвидирован.



Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.