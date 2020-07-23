23.07.2020 09:50

Нарушитель с лесковой сеткой нанес ущерб рыбному хозяйству

22 июля Харьковский рыбоохранный патруль разоблачил грубое нарушение правил рыболовства.



// khr.darg.gov.ua

Инцидент произошел на Краснооскольском водохранилище в районе с. Бахтин Боровского района.



Около 8:00 задержан мужчина, который ловил рыбу запрещенным орудием лова, а именно одной лесковой сеткой. Он успел наловить 2,5 кг рыбы. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составил 1598 грн.



На нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП.

Запрещенное орудие лова изъято.

Материалы дела готовятся для передачи в следственные органы полиции по месту совершения правонарушения.