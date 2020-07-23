Нарушитель с лесковой сеткой нанес ущерб рыбному хозяйству

22 июля Харьковский рыбоохранный патруль разоблачил грубое нарушение правил рыболовства.
Инцидент произошел на Краснооскольском водохранилище в районе с. Бахтин Боровского района.
Около 8:00 задержан мужчина, который ловил рыбу запрещенным орудием лова, а именно одной лесковой сеткой. Он успел наловить 2,5 кг рыбы. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составил 1598 грн.
На нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП.
Запрещенное орудие лова изъято.
Материалы дела готовятся для передачи в следственные органы полиции по месту совершения правонарушения.
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