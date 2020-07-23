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23.07.2020  09:50   

Нарушитель с лесковой сеткой нанес ущерб рыбному хозяйству

22 июля Харьковский рыбоохранный патруль разоблачил грубое нарушение правил рыболовства.


// khr.darg.gov.ua

Инцидент произошел на Краснооскольском водохранилище в районе с. Бахтин Боровского района.

Около 8:00 задержан мужчина, который ловил рыбу запрещенным орудием лова, а именно одной лесковой сеткой. Он успел наловить 2,5 кг рыбы. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составил 1598 грн.

На нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП.

Запрещенное орудие лова изъято.

Материалы дела готовятся для передачи в следственные органы полиции по месту совершения правонарушения.

Источник:   Управление Госагентства рыбного хозяйства в Харьковской области
 Тэги:  рыба, нарушитель, харьков
 
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