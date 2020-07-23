Тройное ДТП в центре Харькова (ФОТО)

Авария произошла 22 июля.
На площади Конституции столкнулись три легковушки.
Фото происшествия очевидцы выложили в Сеть.
«Поцелуй на троих на перекрёстке Короленко и Конституции», «Горячий тройник на Конституции», – говорится в подписях к фото.
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