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23.07.2020  08:22   

Геннадий Кернес обнародовал справку с компроматом на Александра Фельдмана

В соцсети попали деликатные подробности с компроматом на народного депутата Украины Александра Фельдмана.


// city.kharkov.ua

Харьковский городской голова Геннадий Кернес обнародовал на своем на телеграмм-канале справку. В ней говорится, что в течение 2016-2019 годов некоторые персоны в сговоре с уполномоченными лицами совершали фиктивные финансовые операции с ценными бумагами. Все для искусственного формирования прибыли. Без уплаты налогов и сборов. При этом заработав более 92 миллионов гривен. Среди фигурантов таких схем – харьковский нардеп Александр Фельдман.
 
«Интересная справка попала мне в руки. Не знаю – правда в ней или нет, но решил поделиться с вами» – написал написал Геннадий Кернес.

Текст документа гласит: «Народным депутатом Украины Фельдманом А.Б. осуществлено 52 фиктивные биржевые операции по купле-продаже ОВГЗ на сумму 541,1 млн.грн. Вследствие которых получен «фиктивный инвестиционный доход» в размере 24,996 тыс. Депутатом Харьковского городского совета ХІІ созыва Фельдманом А.А. (сложил полномочия в апреле 2018) проведено 11 фиктивных биржевых операций по купле-продаже ОВГЗ на сумму 121308609,5 гривен (121,3 млн грн), в результате которых получен «фиктивный инвестиционный доход» в размере 53003948 (5,3 млн.грн)»
 
В справке отмечается, что подобные действия финансовых сделок попадают под часть 2 статьи 212 Уголовного кодекса Украины. Речь об уклонении от уплаты налогов.
 
В частности, говорится, что «указанная преступная схема получения фиктивной инвестиционной прибыли, кроме легализации средств, полученных преступным путем, в том числе, вследствие злоупотребления служебным положением, предоставила возможность физическим лицам получать прибыль без уплаты обязательных налогов и сборов, что повлекло ущерб государству в крупных размерах и указывает на наличие в действиях указанных лиц признаков преступления».
 
По мнению городского головы, эта информация достойна внимания.
 
«Особенно обращаю на этот документ внимание правоохранителей. Если он подлинный, то тут есть, с чем поработать», – резюмировал Геннадий Кернес.

Тэги:  кернес, фельдман, компромат, харьков
 
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