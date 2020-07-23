23.07.2020 08:03

Мужчина, сообщивший о захвате заложницы, сделал это из-за ссоры (ФОТО)

Сейчас 50-летний харьковчанин задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и доставлен в Киевский отдела полиции, с ним проводятся следственные действия.



// hk.npu.gov.ua

22 июля около 13:20 в Киевский отдел полиции поступило сообщение от неизвестного мужчины. Он заявил, что захватил здание по улице Бондаренковской. Также мужчина сказал, что у него есть взрывчатка и оружие, а в доме содержится женщина.



На место происшествия выезжали следственно-оперативная группа и руководство Киевского отдела полиции, специалисты взрывотехнического управления. По адресу находился дом, принадлежащий 41-летней женщине. Она была дома, когда приехали сотрудники полиции. Ее жизни и здоровью ничего не угрожало, оружия или взрывчатки полицейские не обнаружили.



Сотрудники полиции установили личность звонившего мужчины и его местонахождение. Им оказался 50-летний харьковчанин, которого обнаружили по месту жительства по улице Солнечной. По предварительным данным, у мужчины был конфликт с хозяйкой дома.



В настоящее время решается вопрос о сообщение гражданину о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.