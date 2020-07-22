22.07.2020 19:59

Аферистка обманывала пенсионеров под Харьковом: копы задержали мошенницу

Полицейские Харьковщины разоблачили женщину, которая обманывала пенсионеров.



//hk.npu.gov.uа

Как сообщает ГУ Нацполиции, злоумышленница вместе с неустановленной гражданкой под видом работников социальной службы приходили к пожилым людям.

В ходе разговора они сообщали потерпевшим о якобы пенсионной реформе в Украине и замене старых денежных купюр.

В дальнейшем 45-летняя жительница Харькова предлагала гражданам обменять деньги, после чего заворачивала их в бумажный конверт. Пока ее сообщница отвлекала потерпевших, женщина меняла конверт с деньгами на заранее подготовленный конверт с бумажками в форме купюр.

22 июля 2020 года работники Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области совместно с сотрудниками отдела криминальной полиции Лозовского отдела полиции установили местонахождение 45-летней правонарушительницы.

Сейчас установлено около 10 фактов преступлений женщиной на территории Харькова и области.

Следователи Лозовского отдела полиции уже сообщили гражданке о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание в соответствии с санкцией статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении злоумышленницы.

Расследование продолжается, полицейские выясняют причастность женщины к другим эпизодов, а также устанавливают личность и местонахождение ее сообщницы.