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22.07.2020  19:59   

Аферистка обманывала пенсионеров под Харьковом: копы задержали мошенницу

Полицейские Харьковщины разоблачили женщину, которая обманывала пенсионеров.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, злоумышленница вместе с неустановленной гражданкой под видом работников социальной службы приходили к  пожилым людям.
 
В ходе разговора они сообщали потерпевшим о якобы пенсионной реформе в Украине и замене старых денежных купюр.
 
В дальнейшем 45-летняя жительница Харькова предлагала гражданам обменять деньги, после чего заворачивала их в бумажный конверт. Пока ее сообщница отвлекала потерпевших, женщина меняла конверт с деньгами на заранее подготовленный конверт с бумажками в форме купюр.
 
22 июля 2020 года работники Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области совместно с сотрудниками отдела криминальной полиции Лозовского отдела полиции установили местонахождение 45-летней правонарушительницы.
 
Сейчас установлено около 10 фактов преступлений женщиной на территории Харькова и области.
 
Следователи Лозовского отдела полиции уже сообщили гражданке о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
 
Максимальное наказание в соответствии с санкцией статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.
 
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении злоумышленницы.
 
Расследование продолжается, полицейские выясняют причастность женщины к другим эпизодов, а также устанавливают личность и местонахождение ее сообщницы.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  афера, мошенничество, харьков, лозовая
 
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