22.07.2020 19:34

Расправа у реки: скрывший убийство следователь предстанет перед судом (ФОТО)

В суд направлен обвинительный акт в отношении следователя Новобаварського райотдела полиции.



//khar.gp.gov.ua

Как сообщалось ранее, установлено, что 8 ноября 2013 года на берегу реки Уды в Новобаварському районе м. Харькова, вблизи железнодорожной станции «Новая Бавария», обнаружен труп мужчины.

Согласно заключению судмедэкспертизы, мужчина явно был убит. По данному факту было начато уголовное производство.

Проведение досудебного расследования было поручено следователю СВ Октябрьского РО ХГУ УМВД в Харьковской области капитану милиции, который в дальнейшем занимал должность следователя Новобаварського отдела полиции ГУНП в Харьковской области.

Указанный следователь, осознавая, что смерть мужчины была насильственной, решил скрыть убийство.

Он внес недостоверные данные о закрытии уголовного производства в ЕРДР, не направил копию соответствующего постановления прокурору и содержал материалы уголовного производства в своем служебном кабинете.

Перечисленные действия следователя привели к непринятию необходимых мер по установлению лиц, совершивших умышленное убийство, и повторного совершения ими аналогичного преступления при отягчающих обстоятельствах, предусмотренного ч. 2 ст. 115 УК Украины.

Досудебное расследование осуществляло территориальное управление ГБР, расположенное в г. Полтаве, оперативное сопровождение — ДВБ Национальной полиции Украины.

Обвиняемому грозит наказание в виде ареста на срок до трех месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишения свободы на тот же срок.