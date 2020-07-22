Захвата заложников в Харькове нет - полиция

Полиция проверила появившуюся информацию о террористе на Бондаренковской.
Как сообщает ГУ Нацполиции, "Харьковская полиция проверила сообщение о захвате заложников.
По словам начальника Киевского отдела полиции Сергея Пономарева, который находится по адресу, указанному в сообщении, информация не соответствует действительности.
Обращаемся ко всем гражданам с просьбой внимательно относиться к информации, которую распространяете".
Ранее появилось сообщение о том, что в Харькове, около часа дня на Бондаренковской, 22 какой-то неадекват с оружием захватил здание и взял людей в заложники. Угрожает все взорвать.
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