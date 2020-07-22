Главная Новости Криминал и происшествия Захвата заложников в Харькове нет - полиция
22.07.2020  14:24   

Захвата заложников в Харькове нет - полиция

Полиция проверила появившуюся информацию о террористе на Бондаренковской.


//hk.npu.gov.uа

Как сообщает ГУ Нацполиции, "Харьковская полиция проверила сообщение о захвате заложников. 

По словам начальника Киевского отдела полиции Сергея Пономарева, который находится по адресу, указанному в сообщении, информация не соответствует действительности. 

Обращаемся ко всем гражданам с просьбой внимательно относиться к информации, которую распространяете".

Ранее появилось сообщение о том, что в Харькове, около часа дня на Бондаренковской, 22 какой-то неадекват с оружием захватил здание и взял людей в заложники. Угрожает все взорвать.

Тэги:  террорист, заложники, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.07 Криминал и происшествия Возможного сообщника террориста из Луцка задержали в Харькове (ФОТО) 06.03 Криминал и происшествия Угрожал открыть стрельбу: как задерживали подозреваемого в организации теракта на Харьковщине (ФОТО) 12.03 Власть В Харькове судили террористов, которые устроили серию взрывов
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 