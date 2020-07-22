22.07.2020 14:03

Автоворов, специализирующихся на ВАЗах, задержали в Богодухове (ФОТО)

В настоящее время установлена ​​причастность мужчин к 10 эпизодам преступлений на территории Богодухова и района.



// hk.npu.gov.ua

В течение июня-июля в Богодуховский отдел полиции с сообщениями о кражах из автомобилей обратились 15 жителей района.



В ходе проведения оперативных мероприятий правоохранители установили и разыскали злоумышленников. Ими оказались трое безработных жителей Краснокутского района в возрасте от 25 до 30 лет. Двое из них ранее уже привлекались к уголовной ответственности за кражи.



Как выяснили правоохранители, правонарушители около 2 месяцев, обычно в темное время суток, отслеживали оставленные без присмотра автомобили «ВАЗ» и специальной отмычкой открывали их. Далее они забирали из машин все, что попадало в руки - барсетки, деньги, видеорегистраторы, наборы ключей, запасные колеса и другие личные вещи владельцев, сливали бензин.



Похищенное они продавали, а деньги тратили на собственные нужды.



Полицейские изъяли у правонарушителей часть вещей потерпевших и орудия преступлений.



По данным фактам следователем начато уголовное производство по ч. 2 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет тюремного заключения.



Сейчас полицейские проверяют причастность злоумышленников к совершению других преступлений на территории города и района.



Досудебное расследование продолжается.



