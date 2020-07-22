22.07.2020 13:02

Ночью на Высоковольтной сгорела Toyota (ФОТО)

Полиция устанавливает обстоятельства возгорания.



// hk.npu.gov.ua

Сообщение о том, что у дома на улице Высоковольтной горит автомобиль, поступило в Немышлянский отдел полиции 22 июля в 00:22.

Горел моторный отсек и салон автомобиля 1984 года выпуска..Площадь пожара составляла 4 м2.

Пострадавших нет.



Сообщение зарегистрировано в Едином учет заявлений и сообщений территориального отдела полиции.

Решается вопрос о квалификации по Уголовному кодексу Украины.