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22.07.2020  13:02   

Ночью на Высоковольтной сгорела Toyota (ФОТО)

Полиция устанавливает обстоятельства возгорания.


// hk.npu.gov.ua

Сообщение о том, что у дома на улице Высоковольтной горит автомобиль, поступило в Немышлянский отдел полиции 22 июля в 00:22.

Горел моторный отсек и салон автомобиля 1984 года выпуска..Площадь пожара составляла 4 м2.

Пострадавших нет.

Сообщение зарегистрировано в Едином учет заявлений и сообщений территориального отдела полиции.

Решается вопрос о квалификации по Уголовному кодексу Украины.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пожар, харьков
 
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