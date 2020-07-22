Ночью на Высоковольтной сгорела Toyota (ФОТО)

Полиция устанавливает обстоятельства возгорания.
Сообщение о том, что у дома на улице Высоковольтной горит автомобиль, поступило в Немышлянский отдел полиции 22 июля в 00:22.
Горел моторный отсек и салон автомобиля 1984 года выпуска..Площадь пожара составляла 4 м2.
Пострадавших нет.
Сообщение зарегистрировано в Едином учет заявлений и сообщений территориального отдела полиции.
Решается вопрос о квалификации по Уголовному кодексу Украины.
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