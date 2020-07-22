Пассажиру стало плохо в метро (ВИДЕО)

Мужчине оказали помощь и он самостоятельно покинул платформу.
Инцидент произошел утром 22 июля на новой ветке метрополитена. В 8.30 пассажиру стало плохо в составе во время движения, рассказал пресс-секретарь КП "Харьковский метрополитен" Алексей Битнер.
Пострадавшего вывели на платформу станции метро «Госпром». Работники метрополитена вызывали «скорую».
Прибывшие на место медики оказали ему первую помощь и пассажир самостоятельно покинул платформу. От госпитализации отказался.
Звезды наделяют повышенной эмоциональностью и любознательностью, пойдя на поводу у которых, вы имеете все шансы провести яркий, насыщенный и интересный день!
Ясная погода ожидается в Харькове утром и вечером, а днем небо могут затянуть облака, но ненадолго. Без осадков.
В прошлом году перечень международных дат, посвящённых спорту, пополнился ещё одним праздником.
влажность:
давление:
ветер: