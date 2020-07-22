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22.07.2020  11:35   

Пассажиру стало плохо в метро (ВИДЕО)

Мужчине оказали помощь и он самостоятельно покинул платформу.


// wikipedia.org

Инцидент произошел утром 22 июля на новой ветке метрополитена. В 8.30 пассажиру стало плохо в составе во время движения, рассказал пресс-секретарь КП "Харьковский метрополитен" Алексей Битнер.

Пострадавшего вывели на платформу станции метро «Госпром». Работники метрополитена вызывали «скорую».

Прибывшие на место медики оказали ему первую помощь и пассажир самостоятельно покинул платформу. От госпитализации отказался.

Тэги:  метро, харьков
 
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