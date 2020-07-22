22.07.2020 11:25

ДТП на Рогани: автомобиль перевернулся, водитель в больнице

Полицейские выясняют обстоятельства ДТП.



// hk.npu.gov.ua

Авария произошла 21 июля на перекрестке улицы Зубарева и Окружной дороги.

Водитель автомобиля «Renault» во время движения съехал с дороги. В результате транспортное средство перевернулось.

В результате аварии телесные повреждения получил 52-летний водитель автомобиля. Его доставили в больницу.



Следователем решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований. Все обстоятельства аварии устанавливаются.