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22.07.2020  11:25   

ДТП на Рогани: автомобиль перевернулся, водитель в больнице

Полицейские выясняют обстоятельства ДТП.


// hk.npu.gov.ua

Авария произошла 21 июля на перекрестке улицы Зубарева и Окружной дороги.

Водитель автомобиля «Renault» во время движения съехал с дороги. В результате транспортное средство перевернулось.

В результате аварии телесные повреждения получил 52-летний водитель автомобиля. Его доставили в больницу.

Следователем решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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