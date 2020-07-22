ДТП на Рогани: автомобиль перевернулся, водитель в больнице

Полицейские выясняют обстоятельства ДТП.
Авария произошла 21 июля на перекрестке улицы Зубарева и Окружной дороги.
Водитель автомобиля «Renault» во время движения съехал с дороги. В результате транспортное средство перевернулось.
В результате аварии телесные повреждения получил 52-летний водитель автомобиля. Его доставили в больницу.
Следователем решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований. Все обстоятельства аварии устанавливаются.
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