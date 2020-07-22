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22.07.2020  11:08   

Посреди пшеничного поля загорелся комбайн (ФОТО)

В Золочевском районе пожарные ликвидировали пожар в комбайне.


// ГСЧС

21 июля в 15:48 на номер «101» поступило сообщение о возгорании комбайна в селе Довжик Золочевского района.

На место происшествия был направлен дежурный караул 52-й пожарно-спасательной службы.

Горел комбайн 1987 выпуска. На пожаре работала 1 единица техники и 4 человека личного состава.

Пожар ликвидирован в 17:05. Его причина устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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