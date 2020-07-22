Посреди пшеничного поля загорелся комбайн (ФОТО)

В Золочевском районе пожарные ликвидировали пожар в комбайне.
21 июля в 15:48 на номер «101» поступило сообщение о возгорании комбайна в селе Довжик Золочевского района.
На место происшествия был направлен дежурный караул 52-й пожарно-спасательной службы.
Горел комбайн 1987 выпуска. На пожаре работала 1 единица техники и 4 человека личного состава.
Пожар ликвидирован в 17:05. Его причина устанавливается.
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