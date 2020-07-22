22.07.2020 10:52

Ночью на ХТЗ сгорела LADA (ФОТО)

Спасатели потушили пожар в автомобиле



// ГСЧС

Сообщение о возгорании автомобиля ВАЗ-2115 вблизи жилой многоэтажки по Московскому проспекту, 302 поступило 22 июля в 1:22 на номер «101».



К месту происшествия выехали отделения службы спасения на автоцистерне. На момент прибытия спасателей горел моторный отсек и салон автомобиля на площади 6 кв.м.



В 1:36 пожар был локализован, а в 2:00 полностью ликвидирован.



Причина пожара устанавливается.



Сообщение зарегистрировано в Едином учете заявлений и сообщений территориальных отделов полиции.

Решается вопрос о квалификации событий по Уголовному кодексу Украины.



