Ночью на ХТЗ сгорела LADA (ФОТО)

Спасатели потушили пожар в автомобиле
Сообщение о возгорании автомобиля ВАЗ-2115 вблизи жилой многоэтажки по Московскому проспекту, 302 поступило 22 июля в 1:22 на номер «101».
К месту происшествия выехали отделения службы спасения на автоцистерне. На момент прибытия спасателей горел моторный отсек и салон автомобиля на площади 6 кв.м.
В 1:36 пожар был локализован, а в 2:00 полностью ликвидирован.
Причина пожара устанавливается.
Сообщение зарегистрировано в Едином учете заявлений и сообщений территориальных отделов полиции.
Решается вопрос о квалификации событий по Уголовному кодексу Украины.
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