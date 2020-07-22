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22.07.2020  10:52   

Ночью на ХТЗ сгорела LADA (ФОТО)

Спасатели потушили пожар в автомобиле


// ГСЧС

Сообщение о возгорании автомобиля ВАЗ-2115 вблизи жилой многоэтажки по Московскому проспекту, 302 поступило 22 июля в 1:22 на номер «101».

К месту происшествия выехали отделения службы спасения на автоцистерне. На момент прибытия спасателей горел моторный отсек и салон автомобиля на площади 6 кв.м.

В 1:36 пожар был локализован, а в 2:00 полностью ликвидирован.

Причина пожара устанавливается.

Сообщение зарегистрировано в Едином учете заявлений и сообщений территориальных отделов полиции.

Решается вопрос о квалификации событий по Уголовному кодексу Украины.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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