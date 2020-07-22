Главная Новости Криминал и происшествия ДТП на Веснина: собирается пробка
22.07.2020  10:26   

ДТП на Веснина: собирается пробка

Авария произошла утром 22 июля.


// Telegram

«На Веснина ДТП с вылетом на рельсы. Пробка прилагается», – сообщает телеграм-канал ХС.

Информация уточняется.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.07 Криминал и происшествия ДТП: на Барабашово копы и скорая не поделили дорогу (ВИДЕО) 22.07 Криминал и происшествия Роковой разворот: водила немца организовал аварию и попал в больницу (ФОТО) 22.07 Криминал и происшествия ДТП на Рогани: автомобиль перевернулся, водитель в больнице
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 