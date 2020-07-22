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22.07.2020  10:32   

Минирование: взрывчатку не нашли

Информация о минировании более 200 объектов в Харькове не подтвердилась.


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Сообщение о взрывчатке в медицинских учреждениях, супермаркетах, торговых центрах, банках Харькова, гостиницах, зданиях железнодорожного и автовокзалов поступило на электронную почту полиции 21 июля.

Всего полицейские осмотрели 208 объектов, эвакуировали 720 человек.

На местах работали следственно-оперативные группы территориальных отделов полиции, специалисты взрывотехнического управления и кинологи.

В ходе обследования никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили. Отвод транспорта не проводился.

Информация зарегистрирована в территориальных отделах полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Также принимаются меры, направленные на установление лица, причастного к ложному сообщению.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  минирование, харьков, полиция
 
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