Минирование: взрывчатку не нашли

Информация о минировании более 200 объектов в Харькове не подтвердилась.
Сообщение о взрывчатке в медицинских учреждениях, супермаркетах, торговых центрах, банках Харькова, гостиницах, зданиях железнодорожного и автовокзалов поступило на электронную почту полиции 21 июля.
Всего полицейские осмотрели 208 объектов, эвакуировали 720 человек.
На местах работали следственно-оперативные группы территориальных отделов полиции, специалисты взрывотехнического управления и кинологи.
В ходе обследования никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили. Отвод транспорта не проводился.
Информация зарегистрирована в территориальных отделах полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Также принимаются меры, направленные на установление лица, причастного к ложному сообщению.
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