ДТП: на Салтовке сбили пешехода (ФОТО)

Авария произошла вечером 21 июля на пешеходном переходе улицы Академика Павлова.
«Со слов очевидцев, водитель адекватный, трезвый. Сразу остановил машину и побежал в потерпевшему. Рассказал, что пешеход по всей видимости испугался другую машину и пошёл в обратную сторону спиной», – написал интернет-канал ХС|Харьков.
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