ДТП: на Салтовке сбили пешехода (ФОТО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на среду, 22 июля Звезды наделяют повышенной эмоциональностью и любознательностью, пойдя на поводу у которых, вы имеете все шансы провести яркий, насыщенный и интересный день!

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 23 июля Ясная погода ожидается в Харькове утром и вечером, а днем небо могут затянуть облака, но ненадолго. Без осадков.