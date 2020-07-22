22.07.2020 08:26

На огороде дедушки мужчина посадил крупную плантацию конопли (ФОТО)

В рамках проведения профилактической операции «Мак» сотрудники Красноградского отдела полиции изъяли у местного жителя почти 900 растений конопли и более 2 кг вещества растительного происхождения в измельченном состоянии.



// hk.npu.gov.ua

В полицию поступила информация о том, что ранее судимый 30-летний местный житель хранит дома наркосодержащие растения, а также выращивает их в селе Натальино. В ходе проведения санкционированного обыска информация подтвердилась.



В подвальном помещении многоэтажного дома по месту жительства подозреваемого работники полиции обнаружили полимерные пакеты с веществом растительного происхождения в сухом состоянии, похожей на каннабис, общей массой более 2 кг и устройство для употребления наркотиков.



В ходе дальнейшего обыска по месту жительства родного дедушки мужа на приусадебном участке полицейские обнаружили почти 900 кустов растений конопли.



Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.



Следователем Красноградского отдела полиции возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и ч.2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.



