Главная Новости Криминал и происшествия На огороде дедушки мужчина посадил крупную плантацию конопли (ФОТО)
22.07.2020  08:26   

На огороде дедушки мужчина посадил крупную плантацию конопли (ФОТО)

В рамках проведения профилактической операции «Мак» сотрудники Красноградского отдела полиции изъяли у местного жителя почти 900 растений конопли и более 2 кг вещества растительного происхождения в измельченном состоянии.


// hk.npu.gov.ua

В полицию поступила информация о том, что ранее судимый 30-летний местный житель хранит дома наркосодержащие растения, а также выращивает их в селе Натальино. В ходе проведения санкционированного обыска информация подтвердилась.

В подвальном помещении многоэтажного дома по месту жительства подозреваемого работники полиции обнаружили полимерные пакеты с веществом растительного происхождения в сухом состоянии, похожей на каннабис, общей массой более 2 кг и устройство для употребления наркотиков.

В ходе дальнейшего обыска по месту жительства родного дедушки мужа на приусадебном участке полицейские обнаружили почти 900 кустов растений конопли.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.

Следователем Красноградского отдела полиции возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и ч.2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  наркотики, полиция, харьков, конопля, поле
 
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