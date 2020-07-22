На огороде дедушки мужчина посадил крупную плантацию конопли (ФОТО)

В рамках проведения профилактической операции «Мак» сотрудники Красноградского отдела полиции изъяли у местного жителя почти 900 растений конопли и более 2 кг вещества растительного происхождения в измельченном состоянии.
В полицию поступила информация о том, что ранее судимый 30-летний местный житель хранит дома наркосодержащие растения, а также выращивает их в селе Натальино. В ходе проведения санкционированного обыска информация подтвердилась.
В подвальном помещении многоэтажного дома по месту жительства подозреваемого работники полиции обнаружили полимерные пакеты с веществом растительного происхождения в сухом состоянии, похожей на каннабис, общей массой более 2 кг и устройство для употребления наркотиков.
В ходе дальнейшего обыска по месту жительства родного дедушки мужа на приусадебном участке полицейские обнаружили почти 900 кустов растений конопли.
Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.
Следователем Красноградского отдела полиции возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и ч.2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.
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