Возможного сообщника террориста из Луцка задержали в Харькове (ФОТО)

Отрабатываются все версии уголовного преступления.
Сотрудники полиции установили причастность 44-летнего харьковчанина к преступлению.
Во время осмотра его домовладения полицейские изъяли 4 корпуса ручных гранат РГД-5, 2 корпуса ручных гранат Ф-1 и 6 запалов типа УЗРГМ к ним, 3 учебно-имитационные запали, 2 пистолета ТТ, "Дрейзе" и 100 патронов к ним, гладкоствольное ружье и 122 патрона к ней.
Оружие и боеприпасы изъяты и будут направлены на экспертное исследование.
В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сотрудничает со следствием.
Отрабатываются все версии уголовного преступления.
Напомним, утром 21 июня в Луцке вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус с 10 пассажирами. Имя подозреваемого - Максим Кривошей, он дважды судим, отсидел в общей сложности 10 лет за тяжкие преступления. Около десяти часов вечера состоялся штурм автобуса работниками силовых структур. Заложники были освобождены, а террорист - задержан. Министр МВД сообщил, что у террориста Кривоша были сообщники в других городах, в частности, в Харькове. Они задержаны.
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