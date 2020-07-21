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21.07.2020  19:54   

Иранский мошенник пойман в Харькове

Полицейские Харьковщины задержали гражданина Ирана, которого разыскивал Интерпол.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, согласно информации Международной организации уголовной полиции, 59-летний мужчина Находился в международном розыске органами Объединенных арабских Эмиратов по подозрения в совершении мошенничества в особо крупных размерах.
 
Установили местонахождение злоумышленника работники Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области.
 
Приговором суда г.. Дубай Объединенных арабских Эмиратов от 16.02.2010 вор заочно приговорен к 3 годам лишение свободы.
 
 Международный ордер на арест гражданина Ирана был выдан в конце января 2016 года прокуратурой в Дубае.
 
Международного преступника обнаружили и задержали харьковские полицейские. 
 
Решается вопрос о его экстрадиции в Объединенные арабские Эмираты.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  мошенничество, задержан преступник, харьков
 
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