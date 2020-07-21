21.07.2020 19:54

Иранский мошенник пойман в Харькове

Полицейские Харьковщины задержали гражданина Ирана, которого разыскивал Интерпол.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, согласно информации Международной организации уголовной полиции, 59-летний мужчина Находился в международном розыске органами Объединенных арабских Эмиратов по подозрения в совершении мошенничества в особо крупных размерах.

Установили местонахождение злоумышленника работники Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области.

Приговором суда г.. Дубай Объединенных арабских Эмиратов от 16.02.2010 вор заочно приговорен к 3 годам лишение свободы.

Международный ордер на арест гражданина Ирана был выдан в конце января 2016 года прокуратурой в Дубае.

Международного преступника обнаружили и задержали харьковские полицейские.

Решается вопрос о его экстрадиции в Объединенные арабские Эмираты.