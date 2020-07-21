Главная Новости Криминал и происшествия Пожар. Вспыхнул подвал на ХТЗ (ФОТО)
21.07.2020  18:46   

Пожар. Вспыхнул подвал на ХТЗ (ФОТО)

О ЧП сообщают очевидцы.


//t.me

Как информирует Телеграмм-канал Типичное ХТЗ, на проспекте Индустриальном, 55 - пожар.

Здесь загорелся подвал.

Пожарные уже работают.

Тэги:  пожар, загорелся подвал, харьков, хтз
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
21.07 Криминал и происшествия В селе под Купянском сгорел дом (ФОТО) 20.07 Криминал и происшествия Внедорожник заехал на пшеничное поле и там сгорел (ФОТО) 20.07 Криминал и происшествия Селяне потушили пожар на пшеничном поле (ФОТО)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 