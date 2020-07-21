Пожар. Вспыхнул подвал на ХТЗ (ФОТО)

О ЧП сообщают очевидцы.
Как информирует Телеграмм-канал Типичное ХТЗ, на проспекте Индустриальном, 55 - пожар.
Здесь загорелся подвал.
Пожарные уже работают.
Логика сегодня отступит на второй план, а работоспособность – на третий. Принимать сегодня важные решения или делать крупные покупки – значит действовать себе во вред.
Погоду будет обусловливать поле пониженного давления. Ожидается переменная облачность. В городе без осадков, по области возможен небольшой кратковременный дождь, гроза.
Летние народные приметы часто связаны с полевыми работами.
влажность:
давление:
ветер: