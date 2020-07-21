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21.07.2020  16:58   

Минирование. Полиция проверяет здания

В Харькове полицейские проверяют информацию о минировании различных объектов инфраструктуры.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, по адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления.
 
Сообщение о закладке взрывчатки в медицинских учреждениях, гипермаркетах, торговых центрах, банках Харькова, отелях, почтовых отделениях, зданиях железнодорожного и автовокзалов поступило на электронную почту полиции 21 июля 2020 года около 15:00.
 
В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  минирование, бомба, харьков
 
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