21.07.2020 16:58

Минирование. Полиция проверяет здания

В Харькове полицейские проверяют информацию о минировании различных объектов инфраструктуры.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, по адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления.

Сообщение о закладке взрывчатки в медицинских учреждениях, гипермаркетах, торговых центрах, банках Харькова, отелях, почтовых отделениях, зданиях железнодорожного и автовокзалов поступило на электронную почту полиции 21 июля 2020 года около 15:00.

В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории.