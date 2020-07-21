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21.07.2020  15:11   

ДТП: лобовая атака легковушек (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информирует Телеграмм-канал Труха, на перекрёстке Бакулина и Шатиловки - ДТП.

Здесь в лобовую столкнулись два легковых автомобиля.

Подробностей о причинах аварии и пострадавших пока нет.

 

Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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