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21.07.2020  13:57   

Афера с альбомами на три миллиона: информация прокуратуры

Главврач будет отвечать перед законом, а предпринимателю сообщили о подозрении.


//khar.gp.gov.ua
По согласованию с Харьковской местной прокуратурой № 4 в суд направлен обвинительный акт в отношении главного врача одного из медучреждений Харькова по ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).
 
Как сообщил руководитель местной прокуратуры Владимир Куприянов, в ходе досудебного расследования установлено, что между физическим лицом-предпринимателем и медучреждением заключен договор о закупке 8 тысяч альбомов для новорожденных.
 
Предприниматель, действуя умышленно, предоставил заведомо поддельную накладную, согласно которой он передал медицинскому учреждению указанный товар.
 
Главный врач, который является материально-ответственным лицом, ненадлежаще исполняя возложенные на него обязанности, не проверил наличие указанных альбомов.
 
Он подписал акт приема-передачи и платежное поручение, на основании чего на счет предпринимателя перечислено почти 3 млн грн бюджетных средств.
 
20 июля 2020 года в суд направлено обвинительный акт в отношении главного врача одного из медицинских учреждений Харькова по ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия). Указанному лицу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такого.
 
Кроме того, сообщено о подозрении предпринимателю в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение бюджетных средств в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением). Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
 
Досудебное расследование осуществляют следователи Московского отдела полиции ГУНП в Харьковской области, оперативное сопровождение — УСБУ в Харьковской области.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  афера, альбомы, харьков
 
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