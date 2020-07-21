21.07.2020 13:57

Афера с альбомами на три миллиона: информация прокуратуры

Главврач будет отвечать перед законом, а предпринимателю сообщили о подозрении.



//khar.gp.gov.ua

По согласованию с Харьковской местной прокуратурой № 4 в суд направлен обвинительный акт в отношении главного врача одного из медучреждений Харькова по ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).

Как сообщил руководитель местной прокуратуры Владимир Куприянов, в ходе досудебного расследования установлено, что между физическим лицом-предпринимателем и медучреждением заключен договор о закупке 8 тысяч альбомов для новорожденных.

Предприниматель, действуя умышленно, предоставил заведомо поддельную накладную, согласно которой он передал медицинскому учреждению указанный товар.

Главный врач, который является материально-ответственным лицом, ненадлежаще исполняя возложенные на него обязанности, не проверил наличие указанных альбомов.

Он подписал акт приема-передачи и платежное поручение, на основании чего на счет предпринимателя перечислено почти 3 млн грн бюджетных средств.

20 июля 2020 года в суд направлено обвинительный акт в отношении главного врача одного из медицинских учреждений Харькова по ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия). Указанному лицу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такого.

Кроме того, сообщено о подозрении предпринимателю в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение бюджетных средств в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением). Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Досудебное расследование осуществляют следователи Московского отдела полиции ГУНП в Харьковской области, оперативное сопровождение — УСБУ в Харьковской области.