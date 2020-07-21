21.07.2020 13:31

В селе под Купянском сгорел дом (ФОТО)

Причина возникновения пожара устанавливается.



// ГСЧС

20 июля в 12:10 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в жилом доме села Подолы Купянского района, на ул. Комарова, 1.



К месту происшествия выехали 1 отделение пожарно-спасательной службы ГСЧС на автоцистерне в количестве 5-ти человек.

По прибытию пожарные установили, что горят две комнаты жилого дома и чердачного помещения общей площадью площади 35 кв.м. Существовала угроза распространения огня на весь дом.



В 12:26 спасатели локализовали возгорание и в 13:40 полностью его ликвидировали.