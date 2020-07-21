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21.07.2020  13:31   

В селе под Купянском сгорел дом (ФОТО)

Причина возникновения пожара устанавливается.


// ГСЧС

20 июля в 12:10 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в жилом доме села Подолы Купянского района, на ул. Комарова, 1.

К месту происшествия выехали 1 отделение пожарно-спасательной службы ГСЧС на автоцистерне в количестве 5-ти человек.

По прибытию пожарные установили, что горят две комнаты жилого дома и чердачного помещения общей площадью площади 35 кв.м. Существовала угроза распространения огня на весь дом.

В 12:26 спасатели локализовали возгорание и в 13:40 полностью его ликвидировали.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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