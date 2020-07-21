В селе под Купянском сгорел дом (ФОТО)

Причина возникновения пожара устанавливается.
20 июля в 12:10 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в жилом доме села Подолы Купянского района, на ул. Комарова, 1.
К месту происшествия выехали 1 отделение пожарно-спасательной службы ГСЧС на автоцистерне в количестве 5-ти человек.
По прибытию пожарные установили, что горят две комнаты жилого дома и чердачного помещения общей площадью площади 35 кв.м. Существовала угроза распространения огня на весь дом.
В 12:26 спасатели локализовали возгорание и в 13:40 полностью его ликвидировали.
Логика сегодня отступит на второй план, а работоспособность – на третий. Принимать сегодня важные решения или делать крупные покупки – значит действовать себе во вред.
Погоду будет обусловливать поле пониженного давления. Ожидается переменная облачность. В городе без осадков, по области возможен небольшой кратковременный дождь, гроза.
Летние народные приметы часто связаны с полевыми работами.
влажность:
давление:
ветер: