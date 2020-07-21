21.07.2020 13:05

Рыбоохранный патруль продолжает ловить нарушителей

В течение семи дней выявлено 23 правонарушения.



// khr.darg.gov.ua

В период с 13 по 19 июля государственные инспекторы Харьковского рыбоохранного патруля зафиксировали 23 правонарушения. Составлено 11 протоколов за грубое нарушение правил рыболовства (ч. 4 ст. 85 КоАП), два нарушения - по ч. 1 ст. 85-1 КУоАП (сбыт запрещенных орудий добычи объектов животного мира, изготовленных из сетеснастного материала), пять - за нарушение правил рыболовства (ч. 3 ст. 85 КоАП), четыре - за незаконный сбыт водных биоресурсов (ч. 1 ст. 88-1 КУоАП) и одно нарушение по ст. 90 КУоАП (нарушение требований по охране видов животных и растений, занесенных в Красную книгу Украины).



«Всего у нарушителей изъято 124,5 кг водных биоресурсов, 17 единиц запрещенных орудий лова и шесть лодок. Ущерб, нанесенный рыбным запасам Украины, составил 19 716 грн. Наложено штрафов на граждан в размере 850 грн», - подытожил руководитель рыбоохранного патруля Алексей Гоголь.



Например, ночью 16 июля на озере Бритай Лозовского района задержаны двое граждан, которые тремя лесковыми сетками с резиновой лодки налдовили 8,3 кг рыбы. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составил 9256 грн. На нарушителей составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП.



17 июля рыбоохранный патруль зафиксировал грубое нарушение правил рыболовств на реке Орель неподалеку с.Заречное Зачепиловского района. Около семи часов вечера задержан мужчина, который лесковой сеткой выловил 8 штук карася золотого (краснокнижный вид рыбы) общим весом 2,5 кг. Ущерб, нанесенный рыбным запасам Украины, составил 2640 грн. На рыбака оформлен админпротокол за грубое нарушение правил рыболовства и за уничтожение, незаконное изъятие из природной среды видов, занесенных в Красную книгу Украины. Запрещенное орудие лова и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты.