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21.07.2020  12:37   

Оружие и наркотики нашли при обыске в доме под Харьковом (ФОТО)

Правонарушителем оказался 47-летний житель поселка Высокий.


// hk.npu.gov.ua

В рамках расследования уголовного производства полицейские Харьковского отдела полиции провели санкционированный обыск по месту жительства гражданина.

Во дворе дома оперативники обнаружили 14 кустов конопли, в доме - два бумажных свертка с сухой измельченной веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета, пластиковую бутылку с наслоением вещества темного цвета, 5 наркорастений в горшках, 10 головок мака, бумажный конверт с таблетками, охотничье гладкоствольное ружье и 11 патронов различной маркировки.

В настоящее время следователями проводится расследование по уголовным производствах, открытых по ч. 1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли), по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Выясняется цель хранения и выращивания наркотических веществ, а также происхождение оружия.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  оружие, наркотики, полиция, харькуоя
 
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