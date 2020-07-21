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21.07.2020  11:40   

В ДТП погиб младенец: полиция ищет очевидцев

Правоохранители устанавливают свидетелей ДТП.


// hk.npu.gov.ua

26 июня текущего года около 19:00 напротив дома № 2 по переулку Аверина в Харькове мужчина толкал автомобиль «ВАЗ» в нерабочем состоянии и совершил наезд на детскую коляску, в которой находился малолетний ребенок.

Девочку с телесными повреждениями доставили в больницу, где она скончалась.

Следственным управлением ГУНП в Харьковской области проводится досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия просят обратиться в отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области, расположенного по адресу: г. Харьков, улица Маяковского, 22 к старшему следователю майора полиции Александру Дырдину по телефону: 057-715-71-61, 093-123-01-02 или другим удобным для вас способом.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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